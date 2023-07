Regering zit opnieuw samen over fiscale hervorming: leidt een zomerse barbecue naar een akkoord? 

Al voor het derde weekend op rij overlegt de regering over een hervorming van de belastingen. Dat gebeurt vandaag via zogenoemde bilaterales, waarbij regeringsleden apart met elkaar spreken. De ministers zitten dus niet allemaal samen rond de tafel. Onder vier ogen is het makkelijker om onderling af te stemmen en te horen waar de verschillende gevoeligheden liggen bij de partijen.