Frankrijk beleeft vijfde woelige nacht met 486 arrestaties, traangas in Marseille en grote politiemacht op Champs-Elysées

In Parijs had een grote politiemacht zich ontplooit in de omgeving van de Champs-Elysées, de iconische, brede laan waar heel wat dure winkels gelegen zijn. Eigenaars namen hun voorzorgen, nadat er oproepen op sociale media waren gepasseerd om keet te schoppen. Winkels werden dichtgetimmerd om plunderingen te voorkomen.



Ook waren er meldingen van rellen en plunderingen in Montpellier, Nice en Straatsburg. In Lyon werden 21 mensen opgepakt, in Rijsel zouden ook special forces opgetrommeld zijn.