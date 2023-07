Grootmoeder van doodgeschoten Franse tiener Nahel roept op tot kalmte

De voorbije nacht waren er voor de vijfde nacht op rij grote onlusten in verschillende Franse steden. Vooral in de banlieues, de buitenwijken waar al jarenlang ongenoegen heerst over het optreden van de politie tegen jongeren met een migratieachtergrond.

Vooral in Marseille en Lyon ging het er de voorbije nacht hevig aan toe. Meer dan 700 mensen werden opgepakt. In een gemeente ten zuiden van Parijs was het huis van een burgemeester het doelwit van een aanval met een brandende auto.