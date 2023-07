Herman Schueremans van Rock Werchter reageert op kritiek op The Barn: "We bekijken of we tent volgend jaar groter kunnen maken"

"Dat is misschien maar een klein beetje meer, maar The Barn klinkt ook veel beter. De beleving in de tent is nog sterker. Dat zeggen artiesten en ook het publiek mij. Op sommige momenten wil iedereen op hetzelfde moment in The Barn zijn en dan kan je er soms niet in. Dat was in het verleden ook zo. Het gebeurt ook op andere festivals. We hebben daarop geanticipeerd door buiten schermen en veiligheidshekken te zetten."