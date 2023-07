Israël voert luchtaanval uit nabij Syrische stad Homs

Op 14 juni voerde Israël in de buurt van Damascus ook al een luchtaanval uit. Daarbij raakte een Syrische soldaat gewond. Volgens het Syrische observatorium voor de mensenrechten, dat in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd maar over een groot netwerk aan bronnen beschikt in Syrië, viseerden de bombardementen toen "een wapenopslagplaats van pro-Iraanse strijders en veroorzaakten ze een brand".

Sinds het begin van de oorlog in buurland Syrië in 2011 heeft Israël al honderden bombardementen uitgevoerd op Syrisch grondgebied. Daarbij werden onder andere doelwitten van het regeringsleger van Bashar al-Assad onder vuur genomen, maar ook stellingen van Iraanse troepen en van strijders van de Libanese militie Hezbollah.

Israël geeft zelden commentaar bij de aanvallen, maar heeft wel al toegegeven dat het de bedoeling is om de groeiende invloed van Iran in Syrië af te remmen.