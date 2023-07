BEKIJK - Kanaalfeesten Humbeek groot succes ondanks kapotte brug: "Misschien veel ramptoeristen"

"Na de perikelen zijn we er toch in geslaagd alle festiviteiten te laten doorgaan", zegt organisator van de Kanaalfeesten André Van Laer. "Ik vreesde ervoor, maar eind goed, al goed. We hebben de organisatie van het festival creatief opgelost."

Hij is ook tevreden over de opkomst. "We hebben een extra, ongewenste attractie. Misschien zijn er veel ramptoeristen komen genieten van de feesten."