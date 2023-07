Sint-Truiden dient klacht in na "tekortkomingen" in woon- en zorgbuurt, bewoner: "Bedrieglijke maffiapraktijken"

"Op de site verblijven ook mensen die constant permanentie nodig hebben en die was er absoluut niet meer", stelt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). "Dit is mensonterend. Eigenlijk kan dit niet en we gaan dat ook zo niet laten passeren." Het stadsbestuur nam samen met Eerstelijnszone Haspengouw de zorg in handen. Het dient nu ook klacht in tegen de verantwoordelijken van de woon- en zorgbuurt.