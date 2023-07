19e editie van Kroningsfeesten is nu echt begonnen, met eerste processie in centrum van Tongeren: "Het is levend erfgoed"

De Kroningsfeesten in Tongeren hebben al een lange geschiedenis, een die teruggaat tot in 1890. Het Mariabeeld werd toen voor het eerst gekroond en er ging een eerste processie uit. Sindsdien wordt er om de zeven jaar een ommegang georganiseerd. Het thema dit jaar is #zoekverbinding. 3.300 Tongenaren nemen dit jaar deel aan de processie, dat is meer dan tien procent van alle inwoners.

De oudste deelnemer is 89 jaar, de jongste is één maand oud. Hij is het zoontje van Karlijn Severijns. "Ik ben de eerste keer meegegaan toen ik nog in de buik van mijn mama zat, toen ze zwanger was van mij, 28 jaar geleden. En deze zomer neem ik mijn zoontje Cas mee. Het was wel spannend, want ik wist natuurlijk niet wanneer ik precies zou bevallen en hoe ik me zou voelen. Maar het is gelukt. We kijken altijd wel uit naar de Kroningsfeesten, maar dit maakt deze editie toch extra speciaal."