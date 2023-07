Leef je eens uit op een graffitimuur in Antwerpen (of volg eerst een workshop)

"Street art is populairder dan ooit. Daarom geven we kansen aan nieuw talent," zegt Femke Meeusen (Groen), schepen voor cultuur in het district Antwerpen. De gratis workshops die je kan volgen, zijn ideaal om je techniek te verbeteren of voor het eerst creatief aan de slag te gaan met een spuitbus.

Een van de jongeren die enthousiast met een spuitbus in de weer is, is Bashir. Zelf heeft hij geen echte ambitie, hij heeft enkel zijn naam achtergelaten: "Als je het mooi wil doen, is het heel moeilijk" zegt hij. Wat verderop zijn een aantal jongeren wel volop bezig met een meer uitgebreid kunstwerk.