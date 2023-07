Man uit Steenhuffel verliest verzameling oldtimers in brand

Gisteren rond 18.00 uur ontstond er een brand in een loods in Steenhuffel. De oldtimers die in de loods stonden opgeslagen zijn daarbij zwaar beschadigd. De eigenaar is er het hart van in.

Het was een moeilijke brand om onder controle te krijgen. "De loods is dan ook zo goed als helemaal uitgebrand", weet burgemeester Conny Moons (LWD). "Gelukkig gaat het om een vrijstaande loods, dus er zijn geen woningen beschadigd in de brand en er zijn ook geen gewonden gevallen", zegt hij nog.