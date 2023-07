Na een half jaar nog steeds massaal straatprotest tegen geplande justitiehervorming in Israël

Al een half jaar intussen komt de Israëlische bevolking elk weekend massaal op straat om te betogen tegen de geplande hervorming van het gerecht. Premier Benjamin Netanyahu, die aan het hoofd van een uiterst rechtse coalitie staat, wil die graag doorvoeren. Maar veel Israëli's zijn het daar niet mee eens en laten hun ongenoegen duidelijk blijken.

Voor de 26e weekend op rij waren er op zaterdagavond grote betogingen in meerdere Israëlische steden. De Israëlische politie geeft geen officiële cijfers over het aantal betogers vrij. In de stad Tel Aviv alleen al zou het volgens de organisatoren om 150.000 mensen gaan. De betogers scandeerden "democratie" terwijl ze met witte en blauwe nationale vlaggen zwaaiden. Deelnemers doopten het protestlied "Bella Ciao" om in "Bibi Ciao". "Bibi" is de bijnaam van Netanyahu.

Ook in Jeruzalem, Haifa en andere steden was er groot protest.