Petities in Eeklo tegen plantvakken vlak onder raam: "Trottoir te smal, ramen moeilijk te poetsen en mogelijk vochtprobleem"

Tijdens een informatievergadering in november over de heraanleg van de Korte Moeie, de IJzerstraat en Mandeweegsken werden de plannen uit de doeken gedaan. "Maar niet in detail", zegt Franky Dobbelaere uit Mandeweegsken. "Ze spraken van extra groen, met bomen en plantjes in vakken. Maar dat de geveltuintjes pal onder ons raam aangelegd worden, dat hadden ze niet gezegd."

Momenteel zijn de plantvakken al aangelegd in de Korte Moeie. In de twee andere straten komen ze later dit jaar of volgend jaar. Daarom hebben twee Eeklonaars elk een petitie gestart in de buurt, om de plannen te laten terugdraaien.