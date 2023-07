Servische oud-president Milan Milutinovic, die terechtstond voor Joegoslaviëtribunaal, is overleden

Na het einde van zijn presidentstermijn, in 2003, gaf Milutinovic zichzelf aan bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Hij werd aangeklaagd omdat hij verantwoordelijk zou zijn geweest voor bloedbaden en deportaties in Kosovo. De aanklagers vonden dat hij als president van Servië zeggenschap had over de troepen, de politie en het parlement.

Het internationale hof ging uiteindelijk evenwel mee in de verdediging van Milutinovic dat zijn macht heel beperkt was omdat Milosevic het laatste woord had. Milutinovic was geen sleutelfiguur.