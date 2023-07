Hoe Studio Brussel Spider-Man (opnieuw) tot bij Queens of the Stone Age kreeg op Rock Werchter

Geen probleem, dacht Thibault Christiaensen van Studio Brussel. Hij besloot zijn collega en naamgenoot Thibault Vincent in een pak van Spider-Man steken. Vincent werkt sinds een maand voor Studio Brussel en kon een leuke verrassing gebruiken.

Vincent trok het pak vanavond aan en dook het publiek in met een missie. Met de hulp van een paar sterke luisteraars ging hij de lucht in. Josh Homme herkende meteen en legde zijn show stil "Holy shit. It's you again. Bring Spider-Man to me." En zo geschiedde.