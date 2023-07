Tent van Cirque du Soleil opgebouwd in Knokke-Heist: 100 mensen, 120 palen en 19 meter hoog

In totaal werden 120 palen de hoogte in geduwd om zo de tent van de grond te hijsen. "We duwen nooit tegen de wind in. Komt de wind bijvoorbeeld uit het zuiden, dan starten we met duwen in het noorden. Op die manier voorkomen we dat de wind onder de tent slaat en niet meer weg kan, waardoor de tent gaat vliegen", zegt Becky Wiliams, senior publicist bij Cirque du Soleil. "Tegelijk wordt de tent opgespannen via de vier masten van 26 meter hoog. De tent zelf hangt uiteindelijk op 19 meter hoogte en heeft een diameter van 51 meter."