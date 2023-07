Veel zon en wat wind duwen stroomprijs onder nul in Europa

Volgens energietrader Matthias Detremmerie zijn de lage prijzen toe te schrijven aan een samenloop van omstandigheden. "Het is niet te warm, en er is veel zon en wat wind", legt hij uit. Dat leidt op een vakantiezondag tot een overschot aan stroom in heel Europa. "Meestal raken we ons stroomoverschot wel nog kwijt via de buurlanden, maar nu maken die het nog erger", aldus Detremmerie. Hij verwijst naar Nederland, waar de day-aheadprijs voor vandaag/zondag enkele uren op -500 euro per megawattuur noteert.

De day-aheadprijzen voor morgen zijn weer iets hoger. Alleen tussen 14 en 16 uur zijn er beperkte negatieve tarieven (-4,99 en -1,04 euro per MWh). De gemiddelde prijs ligt op 58,38 euro per megawattuur.