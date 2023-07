Feeërieke viering 30 jaar provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen: "3.000 bezoekers ontmoetten magische wezens"

In 1815 verbleven zowat 6.000 Engelse soldaten aan de oevers van de Dender. Ze vatten er post in een natuurlijk wachtbekken, dat destijds een “gaver” werd genoemd. Van een vijver was toen nog geen sprake. Het is niet duidelijk of er ook een kazerne heeft gestaan.

Bij de aanleg van een industrieterrein in Schendelbeke in 1974 werd een eerste put van 12 hectare gegraven. Die vulde zich spontaan met grondwater, en de Gaverplas was een feit. Vanaf 1976 was die ook open voor het publiek. Een jaar later werd er ter hoogte van de huidige jeugdherberg een tweede put gegraven, die de Poelaertplas werd genoemd.

Het recreatieaanbod werd de jaren daarna volop uitgebreid. Vanaf 1985 kreeg het aanbod nog een extra stimulans toen de 2 plassen met elkaar werden verbonden via een kanaal. "Water was toen, nu en in de toekomst de rode (of blauwe) draad in de werking van het provinciaal domein De Gavers", zei burgemeester Guido De Padt (Open VLD).