Week na nederlaag op BK wint Nadine uit Brugge WK garnaalpellen in Frankrijk, ook plaats 2 en 3 voor West-Vlaming

In het Frans Leffrinckoucke is Nadine Deetens uit Zwankendamme bij Brugge voor het tweede jaar op rij wereldkampioene garnaalpellen geworden. In tien minuten pelde ze maar liefst 100 gram garnalen. De tweede plaats ging naar Chantal Goes, de Belgisch kampioene die vorige week de titel van Deetens wegkaapte. Op plaats drie: Ann Dalle uit Sint-Kruis Brugge.