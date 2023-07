Zuid-Afrikaanse Zoeloekoning Misuzulu "behandeld voor mogelijke vergiftiging"

"Een belangrijke adviseur van koning Misuzulu, die heel veel tijd met hem doorbracht, is heel plots overleden, en er zijn vermoedens dat hij vergiftigd is", klinkt het in de verklaring van de Zoeloepremier. "Toen Zijne Majesteit zich onwel begon te voelen, vermoedde hij dat ook hij mogelijk vergiftigd werd. Hij zocht onmiddellijk medische hulp in eSwatini. Er is mij gezegd dat Zijne Majesteit zich niet comfortabel voelde om behandeld te worden in Zuid-Afrika. Zijn ouders hadden beide medische zorg gekregen in Zuid-Afrika en overleden vlak daarna."