Zware verkeershinder op N70 in Beveren: "Verkeerslicht gaf om de 10 seconden rood licht"

Het had het allereerste weekend in twee jaar moeten worden met vlot verkeer op de N70 tussen Beveren en Melsele. Want na lange werkzaamheden is de Grote Baan opnieuw opengesteld.

Maar tot grote frustratie van veel weggebruikers was er zaterdagvoormiddag grote verkeerschaos op en rond de N70. De oorzaak was een op hol geslagen verkeerslicht op de rotonde ter hoogte van het Pareinpark. Door een technische storing kregen de bestuurders er elke 10 seconden rood licht. Normaal wordt het op die plek alleen rood als er een lijnbus over de sensor in het wegdek rijdt.

Een ploeg van de lokale politie Waasland-Noord kwam rond de middag ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Een ploeg van de technische dienst moest proberen de storing weg te werken. Zowat vier à vijf uur nadat het verkeerslicht tilt sloeg, kon iedereen weer zonder probleem door.