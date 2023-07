Aangepaste verkeersregeling Mechelse stationsbuurt moet het veiliger maken voor fietsers en voetgangers

Ook in de Leopoldstraat wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd. "Dat zal een grote aanpassing zijn want elke Mechelaar heeft het nooit anders geweten dan dat het een enkelrichtingstraat was", zegt minder-hinder coördinator van de stad Mechelen Andy Frans. Wie iemand wil afzetten of oppikken aan het station, kan best via de Tangent rijden. "Daar is ook een prachtige kiss & ride aangelegd", vertelt Frans. "Nog niet iedereen heeft die infrastructuur ontdekt. Wie toch graag vooraan aan het station wordt afgezet of aan de bushaltes, geraakt daar via de Coxiestraat. Ja kan dan wegrijden via de Consciencestraat naar de vesten."