Algemeen directeur Heuvelland ontslagen na tuchtprocedure

Jef Huyghe (36) werd in 2018 algemeen directeur van Heuvelland. In maart vorig jaar startte de gemeenteraad een tuchtonderzoek tegen hem na klachten van verschillende personeelsleden. In juni 2022 werd door een externe preventieadviseur een rapport opgemaakt over het functioneren van de algemeen directeur. Ook die klachten gingen vooral over de manier waarop hij omging met het personeel.

Burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen): "Er zijn twee onafhankelijke onderzoeken gevoerd door onafhankelijke experten. Een onafhankelijk tuchtonderzoeker kijkt of die klachten en opmerkingen gegrond zijn: klopt dit hier, is dit correct? Maar ook de externe preventieadviseur, die toezicht moet houden op welzijn op het werk, heeft de klachten van het personeel onderzocht. Beiden kwamen tot dezelfde conclusie dat de situatie niet meer houdbaar was voor het personeel. Daarom moest de gemeente hem ontslaan."