Antwerpse galerie Zeno X houdt ermee op: "Dit slaat een krater in de kunstwereld"

Dat de galerie zo'n grote naam is geworden, valt voornamelijk toe te schrijven aan galerist Frank Demaegd: "Hij wordt overal geprezen omwille van zijn loyaliteit en geduld. Op dit moment in de kunstwereld zijn galeristen altijd op zoek naar 'the next big thing', maar twee jaar later werken ze alweer met andere mensen. Dat heeft Frank Demaegd nooit gedaan."