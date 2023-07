Archeologisch onderzoek in Heusden-Zolder moet meer duidelijkheid geven over Romeinse en middeleeuwse vondsten

Mortelveld zijn de onbebouwde gronden achter sporthal Oympia en de tennisvelden in Heusden-Centrum. Het terrein wordt verkaveld in 47 bouwpercelen, daar zullen vooral ééngezinswoningen met een tuintje komen. Er zal ook een weg aangelegd worden die de Schootstraat verbindt met de Processieweg. Maar vooraf was een archeologisch vooronderzoek verplicht en dat is in 2020 door een gespecialiseerd bureau uitgevoerd. (foto)