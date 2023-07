Bedwantsen, het souvenir dat je liever niet meebrengt vanop vakantie

Bedwantsen zijn dus op zoek naar bloed en verblijven dan ook graag waar veel mensen dicht op elkaar leven, zoals hotels of vakantieparken. Overdag verbergen ze zich op alle mogelijke plaatsen: spleten in de muren, achter plinten, in de zoom van matrassen, in gordijnen, kledij, of zelfs in stopcontacten.

's Nachts komen ze uit hun schuilplaats en slaan ze toe bij hun slapende slachtoffer om daarna een nieuw schuiloord te zoeken. Een neergepote koffer of rugzak, uitgepakte kleren of op reis meegebrachte handdoeken: voor een bedwants is het allemaal prima.

Maar die koffers, rugzakken, kleren en handdoeken gaan na de reis weer mee naar huis, waar de bedwantsen hun gewoontes voortzetten. Voor je het weet, zit je met een heuse bedwantsenplaag. Even in een ander bed slapen om de bedwantsen "uit te hongeren" is geen optie: ze kunnen gerust enkele maanden zonder voedsel.