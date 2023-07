200 Belgische militairen vertrokken naar Roemenië om NAVO te versterken in Oost-Europa

Volgens de korpscommandant is niet enkel de aanwezigheid, maar ook wat ze daar gaan doen erg belangrijk. "We krijgen de mogelijkheid om de militairen te laten trainen met partners die middelen hebben, waar wij in België niet over beschikken."

"Het is de laatste jaren zo gegroeid dat iedereen zijn specialiteit heeft. De eenheid waar ik verantwoordelijk voor ben, is gespecialiseerd in het gevecht van man tot man. We zien de tegenstander letterlijk in de ogen."