Bestuurder zwaargewond na verkeersongeval met vrachtwagen in Bossuit

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 8.15 uur op de Doorniksesteenweg in Bossuit, bij Avelgem. In een flauwe bocht reed de auto in op de trekker van een vrachtwagen. Door de knal kwam de wagen op zijn zijkant in de gracht terecht. De vrachtwagen kwam dwars over de weg tot stilstand. Bij het ongeval raakte ook een tweede wagen betrokken. De hulpdiensten snelden ter plaatse. De bestuurder van de auto in de gracht zat zwaar gekneld.

De brandweer had een uur nodig om de man te bevrijden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval zal de Doorniksesteenweg nog een lange tijd afgesloten zijn. "Het takelen en depanneren van de wagens en zeker van de vrachtwagen zal wat tijd kosten", zegt Stefaan Vanneste van de Hulpverleningszone Fluvia. Het parket stelde ondertussen een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.