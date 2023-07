“600 euro voor het nazicht van mijn zonneboiler”: zo vermijd je woekerprijzen voor het onderhoud van je verwarming

Je kan vooraf als consument wel nakijken of je installateur betrouwbaar is. Veel mensen slaan die stap over, maar toch kan dit helpen. Deze controle kan je voor elke aannemer doen, ook voor andere dingen dan onderhoud van een verwarming.



Via www.checkinhoudingsplicht.be kan je nagaan of de aannemer sociale of fiscale schulden heeft. Als particulier hoef je niets te doen als je toch een aannemer met zulke schulden engageert, maar het is wel een waarschuwing dat hij misschien financiële problemen heeft.

Zoek het bedrijf ook op de Kruispuntbank voor Ondernemingen KBO. Daar kan je via het ondernemingsnummer zien of de activiteit van je aannemer wel klopt. Een installateur sanitair die volgens de KBO-databank iets heel anders doet, is misschien niet de aannemer die je zoekt.



Vraag de aannemer of het bedrijf naar referenties. Een betrouwbare aannemer zal je contactgegevens van vorige klanten bezorgen. Kijk ook of de aannemer op sociale media te vinden is, heeft hij een atelier, een handelszaak met een echt adres. Of heeft die alleen een postbus als contactadres. En ga op zoek naar reviews.