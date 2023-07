9.500 zwembaden extra gezuiverd water: Vlaanderen op de goede weg drie jaar na start Blue Deal

Want de mogelijke winst die er nog te boeken valt, "is gigantisch. Op jaarbasis verbruiken we in Vlaanderen ongeveer 800 miljard liter water", schetst Willems. "Volgens sommige prognoses krijgen we eind deze eeuw de helft minder water in de zomer. We zullen dus op zoek moeten naar honderden miljarden liters water. Wel, nu al stroomt er zo'n 150 à 200 miljard liter water weg uit de tuinen van mensen, via opritten, dakgoten enzovoort."