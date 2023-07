Bussen van De Lijn rijden vandaag niet meer in Ieper en Diksmuide, personeel staakt

De buschauffeurs van De Lijn hebben deze middag hun bussen naar de stelplaatsen gebracht en leggen het werk neer. De staking duurt al zeker tot vanavond. Het gaat om werknemers die in dienst zijn van De Lijn.

De werknemers zijn ontevreden na een overleg deze ochtend. Vanaf volgend jaar rijden in Ieper en Diksmuide geen belbussen meer. Daardoor zijn er veel minder diensten voor de chauffeurs. "Daar heeft het personeel zich al bij neergelegd", zegt Loïc Verkeyn van de liberale vakbond ACLVB. "Maar nu verandert ook de planning voor wie wél nog aan boord kan blijven. De buschauffeurs krijgen gewoonlijk een jaar op voorhand hun werkschema. Dat vast rooster en die vaste rustdagen worden hen nu afgenomen. Ze belanden in een werkplanning met losse dagen en kennen hun schema amper een week tot een maand op voorhand. Het is een verworven recht dat ze nu zullen verliezen."

Uit protest rijden de buschauffeurs de hele namiddag en avond niet. Het gaat om een gezamenlijke actie van de drie vakbonden, ACOD, ACV en ACLVB. "We hopen tegen vanavond een oplossing te vinden met de directie", zegt Loïc Verkeyn. "Zoniet, bekijken we welke acties we vanaf morgen ondernemen. We merken ook heel wat solidariteit bij andere stelplaatsen zoals Oostende en Kortrijk."