Opnieuw staking bij De Lijn na agressie: buschauffeur in Boom krijgt vuistslag

Vakbond ACOD laat weten dat de informatievergadering bewust na de ochtendspits gepland is. "Normaal doen we dat meteen na een geval van agressie, maar dat was vrijdag in de late namiddag onmogelijk", zegt algemeen secretaris Stan Reusen aan Radio2. "Chauffeurs hebben veel vragen en we willen ook leren uit elk geval van agressie."

De vakbond hoopt samen met het personeel meer duidelijkheid te krijgen over de extra maatregelen die bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) heeft aangekondigd. Zo zouden er meer afgesloten cabines komen voor de chauffeurs. De provincie Antwerpen krijgt ook 31 extra controleurs op bussen. De aanwervingen daarvoor moeten nog starten.