Dansaertstraat in Brussel nu ook zichtbaar fietsstraat met gele stroken

Naast de Dansaertstraat volgen er nog meer fietsstraten in de Vijfhoek, zoals de Blaesstraat en de Hoogstraat in de Marollen. Ook die straten zijn officieel al fietsstraten sinds de invoering van het circulatieplan, maar dat is nog niet te zien door de markering op de weg. Een datum voor de wegmarkeringen in de Marollen is er nog niet.