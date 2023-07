Rusland zegt dat het al 700.000 Oekraïense kinderen "heeft gered": "Poging tot genocide"

Op 24 juni kwam De Volkskrant met een eigen onderzoek naar buiten, waaruit bleek dat Oekraïense kinderen massaal ter adoptie worden aangeboden op Russische websites. Op die sites is te zien waarom het kind een Russische familie nodig heeft: beide ouders zijn overleden, er is sprake van verwaarlozing of mishandeling, of een van de ouders zit in de gevangenis. Het komt ook voor dat het kind een medische aandoening heeft die in eigen land niet kan worden behandeld. Op een van de adoptiesites hebben maar liefst 173 van de 290 kinderen opeens last van een eerder onopgemerkte aandoening.