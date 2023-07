Dierenasiel Sint-Truiden niet blij met strengere regels voor asielen: “Wij worden strenger aangepakt dan kwekers”

Met de grote vakantie voor de deur hebben asielcentra het over het algemeen drukker, maar die trend is er al een tijdje niet meer: “We stellen toch vast dat er de laatste twee jaar in de meeste asielen bijna altijd een constante bezetting van 100 procent is”, legt Zurinckx verder uit. “In ons asiel in Sint-Truiden krijgen we dagelijks een vier- tot vijftal aanvragen om honden binnen te brengen. Dus als er eentje vertrekt, staan er al andere te wachten om dat plaatsje in te nemen. Het is een spijtige situatie.”