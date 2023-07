Gemeente Dilbeek, politie en gerecht kunnen nu makkelijker info uitwisselen om criminaliteit aan te pakken

De burgemeester wil met het akkoord beter vat krijgen op criminaliteit die volgens hem uit Brussel komt overwaaien. "Als ik die problemen niet aanpak, nestelen ze zich in mijn gemeente", zegt hij. "We stelden vast dat er criminele feiten gebeurden waar we moeilijk vat op hadden. Fraude, horecazaken die een front zijn voor criminele activiteiten, geluidsoverlast, huisjesmelkerij...", zegt hij. "Het is belangrijk om alle beschikbare middelen in te zetten om zulke praktijken in te dijken."