Viertalige tickets in nieuwe parkeerautomaten Ninove zijn onwettelijk

"Toeristen uit heel de wereld komen naar Ninove, om onze prachtige Abdijkerk (foto) te bezoeken bijvoorbeeld. Dan heb je de keuze als stad om je gasten in verschillende talen tegemoet te komen, ook via de parkeerautomaten. Als we in aanmerking komen om als toeristische stad erkend te worden, zoals Aalst, dan is het zeker te overwegen om in vier talen te blijven communiceren", oordeelt Triest. "Als ook dat in strijd met de taalwetgeving is, dan gaan we uiteraard ook de software in de automaten laten aanpassen."