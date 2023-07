"De droomfabriek" komt terug met Gloria Monserez en Bart Peeters en je kan nu al je dromen insturen

Alles komt terug, en dus ook “De droomfabriek”. 25 jaar na de laatste aflevering in 1999 wordt het programma nieuw leven ingeblazen. Bart Peeters: “Ik denk dat de tijd weer rijp is voor familieprogramma’s. Dat had ik tien jaar geleden niet durven te zeggen. Misschien heeft het er nu mee te maken dat er zo veel ander aanbod is, zoals Netflix, VRT MAX of Streamz. De VRT deed dat al een tijd niet meer, die nattehaartjestelevisie. De tijd is rijp voor familie-tv.”