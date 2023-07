Energieverbruik lag vorig jaar op het laagste peil sinds 1995

Voor wie zich afvraagt waarom de categorie "hernieuwbare energie en afval" in het taartdiagram van de energieconsumptie maar 7 procent bevat, en in bovenstaande grafiek ruim 13 procent: dat is omdat energie uit wind of zon eerst moet omgezet worden in elektriciteit, vooraleer je die verbruikt. Die energie zit in het taartdiagram dus bij elektriciteit. Biomassa om je woning mee te verwarmen, bijvoorbeeld hout of pellets, zit in het taartdiagram wel bij hernieuwbare energie. Afhankelijk van de parameter die je bekijkt, zitten er dus andere elementen onder de categorie "hernieuwbare energie".