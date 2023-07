40 bezoekers kregen afgelopen maand toegangsverbod voor provinciaal domein: "Vooral mensen die over hek klimmen"

Sinds 1 juni kunnen bezoekers van provinciale domeinen die zich misdragen op een zwarte lijst terechtkomen. Dat betekent dat ze voor een bepaalde periode het domein niet meer binnen mogen. Het gaat om recreatiedomeinen in Oost-Vlaanderen die over zwemzone in openlucht beschikken, dat zijn De Ster in Sint-Niklaas, Nieuwdonk in Berlare, De Gavers in Geraardsbergen en Puyenbroeck in Wachtebeke.

De voorbije maand hebben al 40 mensen zo'n toegangsverbod gekregen. "Door het mooie weer hebben de provinciale domeinen al een heel drukke maand achter de rug, verschillende weekends waren al uitverkocht", zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA). Bezoekers van de domeinen moeten zich bij het binnenkomen registreren met hun identiteitskaart. "Dat systeem verloopt zeer vlot. Maar in 40 gevallen, verspreid over de vier domeinen, hebben we toch een toegangsverbod moeten toekennen."