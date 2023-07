"Ik kan zelfs niet meer huilen omdat mijn tranen verdampen": extreem weer in China houdt aan

Hitte op de ene plek, hevige regen op de andere. In het noorden van China, in Binnen-Mongolië, hebben stortbuien plotse overstromingen veroorzaakt. Eén persoon is omgekomen, twee anderen zijn door het water meegesleurd en raakten vermist, melden Chinese staatsmedia.

In het zuiden van het land, in de provincie Guizhou, zijn reddingswerkers ingezet om mensen en vee te evacueren naar veilig(er) gebied, dat minder kwetsbaar is voor overstromingen en aardverschuivingen.

In de zuidelijke provincie Yunnan veranderden straten in kolkende rivieren afgelopen weekend. Auto's werden door het water meegesleurd. In de naburige provincie Sichuan zijn vorige week verschillende mensen omgekomen door modderstromen.