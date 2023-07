Fietser van 72 in levensgevaar na verkeersagressie van man met speedpedelec in Veldegem

In Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem, is een fietser van 72 levensgevaarlijk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De fietser raakte in een discussie met een voorbijrijdende bestuurder van een speedpedelec. De bestuurder duwde daarbij de man van 72 in een gracht en reed weg. De politie kon de man ondertussen al oppakken.