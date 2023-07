Fietsroute als eerbetoon voor cabaretier Gerard Vermeersch uit Ieper, bekend van "dedju dedju, de Kwaremont ligt open"

Uit eerbetoon heeft Torhoutenaar Paul Denoo samen met de gemeenten Avelgem en Kluisbergen een fietsroute van 37 kilometer uitgestippeld. “Vermeersch was één van de eerste cabaretiers in Vlaanderen en is bekend door het legendarische fragment "dedju, deju, de Kwaremont ligt open", zegt Pol Denoo. "De sketch ging als volgt: iemand kwam van Brussel en moest naar Avelgem. Hij vroeg de weg aan een boer. Die zei "Avelgem Avelgem, dedju dedju. Over de Kwaremont hé meneer, maar de Kwaremont ligt open. Ge kunt er niet over. De sketch was zeer populair in die tijd."

Gerard Vermeersch stierf in 1974 op 51-jarige leeftijd. Omdat hij dit jaar 100 jaar zou geworden zijn, vond Pol Denoo het een goed idee om als eerbetoon een fietsroute uit te stippelen. “Ik kreeg meteen de medewerking van de gemeenten Avelgem en Kluisbergen. Het is een knooppuntenroute geworden. Je kan starten waar je wil op het parcours."

Er is een flyer beschikbaar met daarop het parcours en de knooppunten die je moet volgen. Leuk detail, wie de QR-code scant, komt op de digitale pagina terecht en krijgt er de link naar de bekende sketch van Vermeersch.