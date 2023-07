"Find my iPhone" toont exacte locatie van gestolen gsm, maar waarom komt de politie niet (altijd) in actie?

"Wat is er gebeurd, wat is de waarde, waar is het toestel gelokaliseerd, al die elementen samen bepalen wat we kunnen doen", besluit Paelinck. Momenteel bestaan er geen algemene richtlijnen, maar bestaat het risico dan niet dat het van politiezone tot politiezone afhangt wat er gebeurt? Volgens Paelinck niet, "maar een politiezone met weinig hoogbouw, of de hoofdstad, dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal."

In de toekomst zullen er misschien wel richtlijnen komen of moeten komen. "Zo is het bijvoorbeeld met het mastonderzoek (het opvragen van gegevens van gsm's die contact gemaakt hebben via een bepaalde mast, red.) gegaan." Zelf juicht Paelinck die technologische evoluties wel toe. "Het kan ons helpen om bepaalde dossiers op te helderen, hoe nauwkeuriger de technologie wordt, hoe meer we dat kunnen toepassen."