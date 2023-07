Gents Parkbos krijgt 12 kleine stuwdammen in de grachten om landbouwgrond langer nat te houden

Het Gentse Parkbos is gevoelig voor droogte, dat bleek uit een studie van de stad Gent in 2021. Daarom werden in de perceelgrachtjes twee stuwdammetjes aangelegd, eentje in de Krekelstraat, eentje in het bosgebied van het Agentschap voor Natuur en Bos in De Pinte. Binnenkort komen er nog tien bij. Het Parkbos ligt aan de grens met De Pinte en Sint-Marten-Latem.

Omdat het een proefproject is en de stuwdammetjes tijdelijk zijn, worden ze aangelegd met zandzakken en pvc-buizen. Het systeem moet wateroverlast voorkomen en bij droogte het water langer vasthouden zodat het de kans krijgt om in de grond te sijpelen in de plaats van snel weg te vloeien.