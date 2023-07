Georgische ex-president Saakasjvili verschijnt verzwakt voor rechtbank, Oekraïense president wil medische behandeling Saakasjvili in Oekraïne

Saakasjvili werd in 2004 president van Georgië, na de zogenoemde Rozenrevolutie, een volksopstand tegen de toenmalige regering van president Shevardnadze. Aanvankelijk was Saakasjvili erg populair, maar dat veranderde na de inval in Zuid-Ossetië, in 2008, die tot een oorlog met Rusland leidde en een kortstondige bezetting van een groot deel van Georgië door de Russen.

Maar ook door beschuldigingen van corruptie en zijn steeds meer autoritaire manier van regeren moest hij aan populariteit inboeten. In 2013 moest Saakasjvili opstappen. Hij trok naar Oekraïne, kreeg Oekraïense nationaliteit en stapte in de politiek. In 2015-2016 was hij gouverneur van de regio Odessa.