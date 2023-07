Gezinsbond vraagt aandacht voor "vakantiepuzzel": "Kinderopvang in de zomer niet voor iedereen toegankelijk"

Zou de zomervakantie inkorten een deel van de oplossing kunnen zijn om de "vakantiepuzzel" voor ouders te verlichten? Volgens de Gezinsbond niet. "Dat is geen oplossing in aantal dagen", aldus Vrints die verwijst naar het Franstalig onderwijs in België, waar de zomervakantie werd ingekort, maar andere schoolvakanties langer werden.

"Wij hebben al de meeste schooldagen in vergelijking met de omliggende regio's, dus het aantal schoolweken verhogen is geen optie", benadrukt Vrints. Ze wijst nogmaals op de verantwoordelijkheid van de overheid. "Als je als overheid verwacht dat mensen met twee gaan werken, zorg dan dat dat mogelijk is. Met 20 vakantiedagen kom je er niet."