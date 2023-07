Gijs De Smedt uit Maldegem wint wedstrijd voor ballonkunstenaars op Nederlandse televisie

In 2016 startte De Smedt als ballonnenclown. Van daaruit groeide zijn interesse in ballondecoratie en ballonsculpturen. In 2020 maakte hij al de grootste dinosaurus ter wereld uit 40.000 ballonnen. Hij bewees zich nu voor het Nederlandse tv-publiek. "Tijdens de show kwamen ook mijn passie voor duiken en liefde voor dieren sterk naar boven", zegt De Smedt. "De leukste opdracht vond ik de circusact. In duo, samen met medekandidaat Jozua, moesten we een sterk, dynamisch circusverhaal neerzetten in ballonnen. Dat was een tof staaltje teamwerk."