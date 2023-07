Gloednieuw terras van hamburgerrestaurant op markt Eeklo moet na anderhalve maand weer weg

In april kregen de eigenaars van het hamburgerrestaurant New York Burger, dat begin dit jaar zijn deuren opende, een vergunning voor het bouwen van een terras. "Alles verliep volgens de regels", vertelt uitbater Michael De Boever, "de afmetingen werden goedgekeurd, en midden mei lieten we het terras bouwen. Het heeft ons 4.000 euro gekost. Niet weinig voor startende ondernemers als wij." Omdat er net op die plaats een bushalte moet komen, kregen de uitbaters van de ene op de andere dag te horen dat het terras weg moest. "Vier dagen tijd kregen we van Agentschap Wegen en Verkeer", zegt De Boever boos, "het terras moest permanent verwijderd worden. We vielen uit de lucht. We hadden zelfs geen aangetekend schrijven ontvangen!"