Al golfend op ontdekking door de stad met uitgebreide City Golf tour in Tongeren

"De 'Yay or Nay'-optie bij City Golf verwijst naar de legendarische kreten die door het Britse Lagerhuis weergalmen wanneer de parlementsleden over een wetsvoorstel moeten stemmen. Tijdens de City Golf tour neemt een begeleider je mee op pad langs de bezienswaardigheden in Tongeren en geeft hierover heel wat weetjes en verhalen mee", vertelt schepen van Toerisme, An Christiaens (CD&V). "Daarna is het aan de groepsleden om te raden of deze weetjes en verhalen juist ('yay') of fout ('nay') zijn. Voordeel van dit nieuwe concept is dat de groepsleden betrokken blijven tijdens de volledige tour, dat de link met de geschiedenis van Tongeren versterkt wordt en dat ook deelnemers die totaal niet kunnen golfen perfect kunnen winnen van een doorwinterde golfer in de groep."