Houten constructie vormt nieuw rust- en uitkijkpunt op zeedijk van Mariakerke

Voetgangers en fietsers in Mariakerke kunnen gebruik maken van een nieuw rust- en uitkijkpunt op de zeedijk. Het gaat om een zwevende constructie gemaakt uit hardhout ter hoogte van het Duinenkerkje. Op het uitkijkpunt staan picknickbanken, zitbanken en een drinkfonteintje waar fietsers hun drinkfles kunnen bijvullen.

Het rust- en uitkijkpunt ligt ook langs twee fietsroutes, waarvan één zelfs tot in Oekraïne reikt. "Het is een plaats waar bezoekers kunnen rusten. Vanop het punt heb je een uniek uitzicht op de zee en het strand. We hopen dat heel wat voetgangers en vooral fietsers naar Mariakerke zullen komen", zegt schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA).

Het nieuwe rust- en uitkijkpunt heeft zo'n 635.000 euro gekost.